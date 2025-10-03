OBRE DAMAN – LA MARBRERIE Montreuil

OBRE DAMAN Début : 2025-10-03 à 20:00. Tarif : – euros.

C’EST LA NOUVELLE VOIX du Sénégal. En 2016, il remporte le concours de chant organisé par Vibe Radio, participe à la première saison de l’émission The Voice Afrique francophone, sort le single « Tollouway » et intègre le label African Victory. Depuis, il est le chouchou des médias et des réseaux sociaux. Né à Dakar, il a vécu à Kaolack et à Gorée, confié à différents membres de sa famille. Mais il a surtout été marqué par sa grand-mère, qui l’a initié au chant dès ses 4 ans. « Avec mes grands-parents, nous avons vécu des moments agréables mais aussi terribles, et ma grand-mère avait toujours un chant, une musique pour chacun d’entre eux. Elle chantait la vie

LA MARBRERIE 21, rue Alexis Lepere 93100 Montreuil 93