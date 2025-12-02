OBRIR L’IVÈRN VELHAR L’IVÈRN

Saint-Chély-d'Apcher Lozère

Gratuit

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Manon Alla, artiste plasticienne des mots et du mouvement.

Originaire de Marvejols en Lozère, elle fait partie des collectifs sur le Qui Vive (art vivants), et Rose Virgule (poésie).

Manon s’intéresse à ce qui lie, à ce qui relie. Elle interroge le temps qui manque, celui qu’on perd et celui qu’on prend. Elle se demande ce qu’est l’ambiance, ce qui la constitue. Elle marche, regarde autour d’elle, écoute les espaces. Remarque ce qui creuse les fossés et ce qui les resserre. Elle se demande ce qui rassemble. L’intuition a une place importante dans son processus de création et son travail s’inscrit dans une démarche politique du sensible, du vivant. Les travaux et créations de Manon Alla sont pluridisciplinaires, mêlant écritures poétiques, scéniques et plastiques.

L’objectif de cette résidence est de créer un espace-temps joyeux de rencontres des voix à travers la langue occitane.

Deux groupes sont réunis pendant deux semaines de résidence, alternant ateliers de chants et de danse La classe bilingue occitan du groupe scolaire de St Chely d’Apcher et un groupe de résidents de l’EHPAD Fanny Ramadier de St Chely.

Leur travail sera restitué devant des spectateurs que nous espérons nombreux ! .

D989 Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 37 37

English :

Manon Alla, visual artist of words and movement.

The aim of this residency is to create a joyful space-time for the meeting of voices through the Occitan language.

Two groups are brought together for a two-week residency, alternating singing and dance workshops…

German :

Manon Alla, bildende Künstlerin der Worte und der Bewegung.

Das Ziel dieses Aufenthalts ist es, einen fröhlichen Zeit-Raum der Begegnung der Stimmen durch die okzitanische Sprache zu schaffen.

Zwei Gruppen werden während des zweiwöchigen Aufenthalts zusammengeführt, wobei sich Gesangs- und Tanzworkshops abwechseln…

Italiano :

Manon Alla, artista visiva di parole e movimento.

L’obiettivo di questa residenza è creare uno spazio-tempo gioioso per l’incontro tra voci attraverso la lingua occitana.

Due gruppi si riuniranno per una residenza di due settimane, alternando laboratori di canto e danza…

Espanol :

Manon Alla, artista visual de la palabra y el movimiento.

El objetivo de esta residencia es crear un espacio-tiempo alegre para el encuentro entre voces a través de la lengua occitana.

Dos grupos se reunirán para una residencia de dos semanas, alternando talleres de canto y danza…

