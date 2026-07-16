Obscura Machine / La Traversée Photographique, Centre de la photographie de Mougins, Mougins

Informations pratiques

Obscura Machine / La Traversée Photographique 9 – 19 mai 2027 Centre de la photographie de Mougins Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-09T09:00:00+02:00 – 2027-05-09T18:00:00+02:00

Fin : 2027-05-19T09:00:00+02:00 – 2027-05-19T18:00:00+02:00

La Obscura Machine sera en résidence du 9 mai au 19 mai 2027 et déambulera entre la ville de Mougins et les villages aux alentours.

Depuis 2020, les deux artistes Romain Cavallin et Matthieu Cauchy ont sillonné une partie du nord de la France et de la Belgique à bord d’une camionnette transformée en appareil photo, la Obscura Machine. Elle est équipée d’un système de prise de vue encastré dans la porte arrière, à la manière d’une caméra obscura et d’un laboratoire argentique traditionnel Noir et Blanc/ Couleur. Depuis 2022, l’artiste sonore Taïssia Froidure a rejoint le projet. Avec ses micros, elle questionne les habitant.e.s et récolte leurs témoignages. La Obscura Machine est un véritable outil de création d’images, de documentation, de médiation, de partage, de production d’expositions in situ et d’édition.

En partant à la découverte du territoire à la rencontre des habitant·e·s, les trois artistes renouent ainsi avec la tradition des photographes du 19ème siècle qui, passant de villages en villages, éternisaient la vie quotidienne. Cette présence artistique est l’occasion d’offrir un vrai espace de médiation et de création avec les habitant·e·s de territoires ruraux. Ces échanges sont le moyen pour les artistes d’entrer directement en contact avec les habitants et de construire une mémoire vivante de ce territoire.

Cette approche itinérante fait écho à la volonté du Centre de la photographie de Mougins de développer des actions hors les murs. Implanté au cœur du village historique, le Centre demeure géographiquement éloigné d’autres quartiers de la commune ainsi que des villes voisines. Le projet offre ainsi l’opportunité d’aller directement à la rencontre des publics et de créer de nouveaux espaces d’échange autour de la photographie.

Au cours de cette résidence itinérante, les artistes mèneront :

– une création photographique en lien avec les habitant·e·s

– un atelier construit avec un groupe défini en amont avec le Centre de la photographie

– la création d’un objet éditorial réunissant les productions photographiques et sonores réalisées pendant le projet

– un travail d’archivage en ligne de cette création collective

En faisant sortir la photographie du lieu d’exposition pour l’inscrire dans l’espace public et le quotidien des habitant·e·s, ce projet propose une approche participative de l’image contemporaine.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Traversée Photographique, un programme d’évènements proposé par le réseau Diagonal labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Centre de la photographie de Mougins 43 Rue de l’Eglise 06250 Mougins, France Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0422215214 https://centrephotographiemougins.com/ Venir en voiture : Autoroute sortie 42 Venir en Bus Palm Bus n°R5 et n°26 et n°28, arrêt Mougins Village. Stationnement : Le village de Mougins est piéton. Il est possible de se garer gratuitement à l’entrée du village dans les parkings « Moulin de la Croix » (45 places) et « Hubac 1-2-3 » (219 places). Motards et cyclistes, vous pourrez vous garer au parking de la Poste.

La Obscura Machine sera en résidence du 9 mai au 19 mai 2027 et déambulera entre la ville de Mougins et les villages aux alentours.

Taïssia Froidure (réalisatrice sonore) avec Romain Cavallin et Matthieu Cauchy (photographes documentaires) © Obscura Machine.