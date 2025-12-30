OBSCURE SOIREE 6 BIG BAND CAFE Herouville St Clair

OBSCURE SOIREE 6 Début : 2026-05-09 à 20:00. Tarif : – euros.

L’association Obscurs Phénomènes co-organise avec le Big Band Café son Obscure Soirée #6.Une soirée à double détente, avec en point culminant un concert événement qui rassemblera pour la première fois en Normandie trois groupes français prêts à tout retourner.Necrowretch, passé maître dans le Death-Metal putride, viendra vous galvaniser leurs riffs ciselés. Gravekvlt, vu à la première cérémonie de récompense du metal français « les Foudres », assènera son Evil Speed Metal Punk sans fioriture.C’est Sordide, groupe de black metal de Rouen qui assurera la première partie de ce plateau metal rare.En préambule aux concerts, une rencontre gratuite animée par Jean-Claude Lemenuel, musicologue, ouvrira la soirée, dès 18h30. La thématique est en cours de finalisation à l’heure où nous mettons sous presse, mais préparez-vous à une mise en bouche aussi passionnée qu’éclairante.Pour tenir jusqu’au bout de la nuit, un foodtruck sera sur place.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

BIG BAND CAFE 1 AV DU HAUT CREPON 14200 Herouville St Clair 14