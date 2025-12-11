Observateurs du Littoral découvrez la richesse de la biodiversité de l’estran rocheux. Hendaye

Observateurs du Littoral découvrez la richesse de la biodiversité de l’estran rocheux.

Plage des 2 Jumeaux Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Le littoral basque est composé de différents écosystèmes et des habitats naturels d’exception se succèdent de long de la côte entre l’embouchure de la Bidassoa dans la baie de Txingudi et celle de l’Adour à Anglet vasières d’estuaire, côte sableuse, estran rocheux…

Nous vous proposons de devenir, avec notre aide, un observateurs du littoral basque à Hendaye en participant à nos côtés à la déclinaison locale de deux protocoles de sciences participatives proposés par le Museum National d’Histoire Naturelle: BIOLIT et ALAMER

Aujourd’hui, le CPIE Littoral Basque vous invite à participer à une sortie au cœur de la biodiversité marine dans le cadre du programme de science participative BIOLIT.

Une expérience enrichissante pour petits et grands, où science et nature se rencontrent.

Pas de connaissances préalables nécessaire ! .

