Observation astronomique Balizac

Observation astronomique Balizac lundi 28 juillet 2025.

Observation astronomique

Parking du Tennis Balizac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-28

fin : 2025-07-28

Date(s) :

2025-07-28

Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne et la commune de Balizac vous proposent une soirée d’observation des étoiles animée par l’équipe du club astronomique Bételgeuse.

Cette animation est gratuite et ouverte à toutes et tous sur inscription auprès du Parc au 05 57 71 99 99.

En cas de conditions météorologiques défavorables, une conférence astronomie sera assurée dans la salle des fêtes. .

Parking du Tennis Balizac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 99 99

English : Observation astronomique

German : Observation astronomique

Italiano :

Espanol : Observation astronomique

L’événement Observation astronomique Balizac a été mis à jour le 2025-07-22 par PNR Landes de Gascogne