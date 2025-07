Observation astronomique « Les Nuits des Étoiles » Les Villages Vovéens

Observation astronomique « Les Nuits des Étoiles » Les Villages Vovéens vendredi 1 août 2025.

Observation astronomique « Les Nuits des Étoiles »

Allée du Plan d’Eau Les Villages Vovéens Eure-et-Loir

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-08-01 20:00:00

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

Une soirée conviviale pour observer les étoiles et s’initier à l’astronomie en famille.

Participez à une soirée d’observation astronomique conviviale au plan d’eau Jean-Claude Genin, à Voves, dans le cadre des Nuits des étoiles 2025. Le public est invité à venir dès 20h avec son pique-nique pour profiter de l’ambiance et partager un repas sous les étoiles. Apéritif et café seront offerts par l’association VoStro Jumelage. À la tombée de la nuit (vers 22h30), l’association Antarès animera des ateliers et observations du ciel pour faire découvrir les astres et planètes d’été, à l’œil nu ou au télescope. Prévoir des vêtements chauds et une lampe.

En cas de météo défavorable, l’événement pourra être annulé. .

Allée du Plan d’Eau Les Villages Vovéens 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

A friendly evening of stargazing and an introduction to astronomy for all the family.

German :

Ein geselliger Abend, an dem die ganze Familie die Sterne beobachten und sich mit der Astronomie vertraut machen kann.

Italiano :

Una serata amichevole di osservazione delle stelle e di introduzione all’astronomia per tutta la famiglia.

Espanol :

Una agradable velada de observación de las estrellas e introducción a la astronomía para toda la familia.

