Observation au télescope « Plongez au cœur de la voie lactée et découvrez Saturne »
Début : 2025-09-26 20:00:00
Observation au télescope « Plongez au cœur de la voie lactée et découvrez Saturne »
Accompagné de la Société Astronomique de Bourgogne et dans le cadre de la labellisation « Réserve Internationale de Ciel Étoilé », nous vous proposons de venir découvrir au télescope Saturne, ainsi que les constellations et nébuleuses peuplant la voie lactée.
À partir de 20h https://share.google/3f3gmrYaEEwxot9es
Sans réservation
Annulé en cas de mauvais temps, n’hésitez pas à nous appeler pour savoir si l’animation est maintenue au 03 86 78 79 57 ou bien à nous contacter par mail à l’adresse contact@parcdumorvan.org .
Site d’observation Rue des patis Savilly 21430 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
