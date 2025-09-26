Observation au télescope « Plongez au cœur de la voie lactée et découvrez Saturne » Site d’observation Savilly

Observation au télescope « Plongez au cœur de la voie lactée et découvrez Saturne » Site d’observation Savilly vendredi 26 septembre 2025.

Observation au télescope « Plongez au cœur de la voie lactée et découvrez Saturne »

Site d’observation Rue des patis Savilly Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Observation au télescope « Plongez au cœur de la voie lactée et découvrez Saturne »

Accompagné de la Société Astronomique de Bourgogne et dans le cadre de la labellisation « Réserve Internationale de Ciel Étoilé », nous vous proposons de venir découvrir au télescope Saturne, ainsi que les constellations et nébuleuses peuplant la voie lactée.

À partir de 20h https://share.google/3f3gmrYaEEwxot9es

Gratuit

Sans réservation

Annulé en cas de mauvais temps, n’hésitez pas à nous appeler pour savoir si l’animation est maintenue au 03 86 78 79 57 ou bien à nous contacter par mail à l’adresse contact@parcdumorvan.org .

Site d’observation Rue des patis Savilly 21430 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

English : Observation au télescope « Plongez au cœur de la voie lactée et découvrez Saturne «

German : Observation au télescope « Plongez au cœur de la voie lactée et découvrez Saturne «

Italiano :

Espanol :

L’événement Observation au télescope « Plongez au cœur de la voie lactée et découvrez Saturne » Savilly a été mis à jour le 2025-09-04 par Maison du Tourisme PNRM