Observation de la biodiversité Bretonvillers
Observation de la biodiversité Bretonvillers mercredi 12 août 2026.
Bretonvillers
Observation de la biodiversité
Val de Bretonvillers Bretonvillers Doubs
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 16:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Passez l’après-midi à observer la faune et la flore aquatique pour comprendre et évaluer la qualité de l’eau. Une expérience ludique et enrichissante, accessible à tous pour mieux comprendre les enjeux de nos rivières et apprendre à les protéger.
Place limitée réservation obligatoire .
Val de Bretonvillers Bretonvillers 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62
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English : Observation de la biodiversité
L’événement Observation de la biodiversité Bretonvillers a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE