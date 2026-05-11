Bretonvillers

Observation de la biodiversité

Val de Bretonvillers Bretonvillers Doubs

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Passez l’après-midi à observer la faune et la flore aquatique pour comprendre et évaluer la qualité de l’eau. Une expérience ludique et enrichissante, accessible à tous pour mieux comprendre les enjeux de nos rivières et apprendre à les protéger.

Place limitée réservation obligatoire .

Val de Bretonvillers Bretonvillers 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62

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English : Observation de la biodiversité

L’événement Observation de la biodiversité Bretonvillers a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE