Observation de la faune sauvage la nuit maison de la nature Limoges lundi 12 janvier 2026.

maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Découvrir les espèces la nuit. Présentation de la faune sauvage. Observation nocturne des animaux. Collation. 15 € pour les adultes 5 € pour le 6-12 ans Gratuit moins de 6 ans.   .

maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 46 36  planim-nature@fdc87.com

