Observation de la faune sauvage la nuit maison de la nature Limoges
Observation de la faune sauvage la nuit maison de la nature Limoges lundi 12 janvier 2026.
Observation de la faune sauvage la nuit
maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-12
fin : 2026-01-12
Date(s) :
2026-01-12
Découvrir les espèces la nuit. Présentation de la faune sauvage. Observation nocturne des animaux. Collation. 15 € pour les adultes 5 € pour le 6-12 ans Gratuit moins de 6 ans. .
maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 46 36 planim-nature@fdc87.com
English : Observation de la faune sauvage la nuit
L’événement Observation de la faune sauvage la nuit Limoges a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Limoges Métropole