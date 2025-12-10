Observation de la faune sauvage la nuit maison de la nature Limoges

Observation de la faune sauvage la nuit

maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-12

fin : 2026-01-12

Date(s) :

2026-01-12

Découvrir les espèces la nuit. Présentation de la faune sauvage. Observation nocturne des animaux. Collation. 15 € pour les adultes 5 € pour le 6-12 ans Gratuit moins de 6 ans. .

maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 46 36 planim-nature@fdc87.com

English : Observation de la faune sauvage la nuit

L’événement Observation de la faune sauvage la nuit Limoges a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Limoges Métropole