Nièvre

Observation de la lune au télescope Chemin des Coignets Aux Coignets Menou Nièvre

Début : 2025-06-06 22:30:00

fin : 2025-06-08 01:00:00

2025-06-06

2025-06-07

2025-06-08

Dans le cadre de l’opération On The Moon Again Observation de la Lune dans un gros télescope et présentation des diverses formations observables. .

Chemin des Coignets Aux Coignets

Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté astromoune@orange.fr

