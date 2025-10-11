Observation de la migration des oiseaux Saint-Vaury

Observation de la migration des oiseaux Saint-Vaury samedi 11 octobre 2025.

Observation de la migration des oiseaux

Saint-Vaury Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de l’Agglo du Grand Guéret, la LPO du Limousin vous propose d’observer tout au long de la journée, les oiseaux en route vers le sud.

Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. .

Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@agglo-grandgueret.fr

English : Observation de la migration des oiseaux

German : Observation de la migration des oiseaux

Italiano :

Espanol : Observation de la migration des oiseaux

L’événement Observation de la migration des oiseaux Saint-Vaury a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Grand Guéret