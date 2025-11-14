Observation de nuit Planétarium Ludiver Tonneville La Hague

Observation de nuit Planétarium Ludiver

Tonneville 1700 rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:30:00

fin : 2025-11-14 21:30:00

Date(s) :

2025-11-14

découvrez les objets célestes lors de votre venue et observez les cratères lunaires, les planètes ou les objets du ciel profond grâce au matériel d’observation du Planétarium Ludiver, sous réserve de bonnes conditions météo. Débutants comme passionnés sont les bienvenus, et nos médiateurs sont disponibles pour vous expliquer comment observer le ciel.

En cas de météo défavorable, soirée maintenue avec une projection du ciel exclusive sous le dôme du planétarium pour présenter les objets du ciel profond.

Sur Réservation. .

Tonneville 1700 rue de la Libération La Hague 50460 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80

