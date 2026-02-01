Observation des canards sauvages hivernant au marais de Grée Marais de Grée Ancenis-Saint-Géréon

Observation des canards sauvages hivernant au marais de Grée

Marais de Grée Lieu-dit La Gréserie Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2026-02-22 09:30:00

fin : 2026-02-22 12:00:00

2026-02-22

Venez observer les canards sauvages au marais de Grée le dimanche 22 février.

Animation proposée par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)

Gratuit, sur réservation.

La Maison du marais est ouverte durant l’animation. .

English :

Come and watch the wild ducks at the Grée marsh on Sunday February 22.

