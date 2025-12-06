Observation des cigognes et autres hivernants du marais Saint-Fromond
Château de la Rivière Saint-Fromond Manche
Début : 2025-12-06 16:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
2025-12-06
Autour du château de Saint Fromond nous observerons les cigognes hivernantes venant au dortoir, ainsi que les autres visiteurs du marais en hiver vanneaux, pluviers, hérons, busards… Réservation obligatoire. .
Château de la Rivière Saint-Fromond 50620 Manche Normandie reservemaraistaute@gonm.org
