Observation des étoiles & rencontre avec Gérard Bouvier La CABORDE Beaufort-Orbagna

Observation des étoiles & rencontre avec Gérard Bouvier

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Le rendez-vous est donné sous les étoiles exactement, avec Gérard Bouvier !

Un moment de bonheur fugace, les yeux dans le firmament. Le ciel du Jura nous livrera quelques-uns de ses secrets. L’occasion aussi d’un peu de science, de beaucoup de poésie et de rêves… comme on en trouve aussi sur la chaine YouTube de Gérard Bouvier intitulée Sous les étoiles exactement . Un moment de grâce qui fait du bien et qui pourrait bien être le début d’une passion pour les astres ! Après une projection, Gérard Bouvier nous emmènera vérifier que le ciel tient ses promesses sur la terrasse de La CABORDE et répondra à toutes les questions

Vendredi 17 juillet à 20h30

Entrée libre.

Dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée. .

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr

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L’événement Observation des étoiles & rencontre avec Gérard Bouvier Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA