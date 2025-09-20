Observation des faucons pèlerins de la cathédrale Palais de la Berbie Albi

Observation des faucons pèlerins de la cathédrale Samedi 20 septembre, 15h30 Palais de la Berbie Tarn

Gratuit de 15h30 à 18h.

La cathédrale Sainte-Cécile, refuge des faucons

Depuis 2001, la cathédrale Sainte-Cécile accueille des couples de faucons, perchés sur son clocher. Cette année, trois fauconneaux y ont vu le jour.

Venez les observer à la longue-vue depuis les jardins du Palais de la Berbie, accompagnés des commentaires passionnants des experts de la Ligue de Protection des Oiseaux.

Palais de la Berbie 81000 Albi Tarn Occitanie

