Observation des isards Iraty Larrau

Larrau

Observation des isards

Iraty Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 06:30:00

fin : 2026-06-24 09:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Vous êtes attendus sur le parking du restaurant des chalets d’Iraty.

Depuis des points d’observations et munis de jumelles, vous observerez les isards et apprendrez à les différencier. Il est indispensables de se munir de vêtements et de chaussures adaptés sans oublier de l’eau. Accessible dès 8 ans.

Sur inscription. .

Iraty Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29

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English : Observation des isards

L’événement Observation des isards Larrau a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque