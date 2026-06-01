Observation des isards Iraty Larrau
Observation des isards Iraty Larrau mercredi 24 juin 2026.
Larrau
Observation des isards
Iraty Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 06:30:00
fin : 2026-06-24 09:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Vous êtes attendus sur le parking du restaurant des chalets d’Iraty.
Depuis des points d’observations et munis de jumelles, vous observerez les isards et apprendrez à les différencier. Il est indispensables de se munir de vêtements et de chaussures adaptés sans oublier de l’eau. Accessible dès 8 ans.
Sur inscription. .
Iraty Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29
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English : Observation des isards
L’événement Observation des isards Larrau a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque
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