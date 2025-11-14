Observation des oiseaux au lac de Puydarrieux à la Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux

Observation des oiseaux au lac de Puydarrieux à la Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux vendredi 14 novembre 2025.

Observation des oiseaux au lac de Puydarrieux

à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 15:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Observation des oiseaux au lac de Puydarrieux

Vous pourrez rejoindre un membre de la MNE 65, à 15h30 au coucher du soleil, à la cabane du virage pour observer les oiseaux migrateurs présents sur le marnage. Longues vues et jumelles seront mises à votre disposition.

Gratuit, sans inscription.

À la cabane du virage (43.278199, 0.417659). .

à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com

English :

Birdwatching at Puydarrieux lake

You can join a member of MNE 65 at 3.30pm at sunset, at the cabane du virage, to observe migratory birds on the tidal zone. Spotting scopes and binoculars will be provided.

Free, no registration required.

German :

Vogelbeobachtung am See von Puydarrieux

Sie können sich mit einem Mitglied des MNE 65 um 15:30 Uhr bei Sonnenuntergang an der Cabane du virage treffen, um die Zugvögel an der Tide zu beobachten. Fernrohre und Ferngläser werden Ihnen zur Verfügung gestellt.

Kostenlos, keine Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Birdwatching al lago Puydarrieux

Potete unirvi a un membro della MNE 65, alle 15.30 al tramonto, presso la cabane du virage per osservare gli uccelli migratori presenti sulla zona di marea. Verranno forniti telescopi e binocoli.

Gratuito, non è richiesta l’iscrizione.

Espanol :

Observación de aves en el lago de Puydarrieux

Podrá reunirse con un miembro del MNE 65, a las 15.30 h al atardecer, en la cabane du virage para observar las aves migratorias presentes en la zona de mareas. Se proporcionarán telescopios y prismáticos.

Gratuito, no es necesario inscribirse.

L’événement Observation des oiseaux au lac de Puydarrieux Puydarrieux a été mis à jour le 2025-09-16 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65