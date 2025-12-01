Observation des oiseaux au lac de Puydarrieux Puydarrieux

PUYDARRIEUX Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Vous pourrez rejoindre un membre de la MNE 65, à 15h30 au coucher du soleil, à la cabane du virage pour observer les oiseaux migrateurs présents sur le marnage. Longues vues et jumelles seront mises à votre disposition.

Gratuit, sans inscription.

À la cabane du virage (43.278199, 0.417659). .

PUYDARRIEUX Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com

English :

You can join a member of MNE 65, at 3:30 pm at sunset, at the cabane du virage to observe the migratory birds present on the tidal range. Spotting scopes and binoculars will be provided.

Free, no registration required.

German :

Sie können sich mit einem Mitglied des MNE 65 um 15:30 Uhr bei Sonnenuntergang an der Cabane du virage treffen, um die Zugvögel zu beobachten, die sich auf der Tideelbe aufhalten. Fernrohre und Ferngläser werden Ihnen zur Verfügung gestellt.

Kostenlos, keine Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Potete unirvi a un membro della MNE 65 alle 15.30 al tramonto alla Cabane du Virage per osservare gli uccelli migratori sulla zona di marea. Verranno forniti telescopi e binocoli.

Gratuito, non è richiesta l’iscrizione.

Espanol :

Puede unirse a un miembro del MNE 65 a las 15.30 h. al atardecer en la Cabane du Virage para observar las aves migratorias en la zona de mareas. Se proporcionarán telescopios y prismáticos.

Gratuito, no es necesario inscribirse.

