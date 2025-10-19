Observation des oiseaux Bourges

Observation des oiseaux Bourges dimanche 19 octobre 2025.

Cher

Observation des oiseaux Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-19 15:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Tous les dimanches, venez découvrir les oiseaux d’eau de l’Espace Naturel Sensible du Val d’Auron avec l’association Nature 18.

Pendant deux heures échangez avec les naturalistes de l’association et observez la faune du lac avec vos jumelles. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org

English :

Nature 18 proposes an outing where, accompanied by naturalists, you can discover the flora and fauna.

German :

Nature 18 bietet einen Ausflug an, bei dem Sie in Begleitung von Naturforschern die Tier- und Pflanzenwelt entdecken können.

Italiano :

Nature 18 organizza un’escursione alla scoperta della flora e della fauna, accompagnata da naturalisti.

Espanol :

Nature 18 organiza una excursión para descubrir la flora y la fauna, acompañados por naturalistas.

L’événement Observation des oiseaux Bourges a été mis à jour le 2025-02-19 par OT BOURGES