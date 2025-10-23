Observation des oiseaux de plage Créances

Observation des oiseaux de plage Créances jeudi 23 octobre 2025.

Observation des oiseaux de plage

105 rue des Écoles Créances Manche

Début : 2025-10-23 09:30:00

fin : 2025-10-23 11:30:00

2025-10-23

À la découverte des oiseaux du havre…, un moment d’observation ornithologique avec le CPIE du Cotentin.

Lieu de rendez-vous donné lors de la réservation.

> pour tout public, à partir de 8 ans.

> gratuit, sur inscription.

> prévoir des bottes.

Animation proposée dans le cadre du projet Le bal des oiseaux, en partenariat avec la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche et avec le soutien du Département de la Manche Bibliothèque départementale. Programme complet à retrouver sur le site internet cocm.fr .

105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

