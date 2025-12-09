Observation des oiseaux d’eau à Foucault Rosnay
Observation des oiseaux d’eau à Foucault Rosnay dimanche 12 avril 2026.
Observation des oiseaux d’eau à Foucault
Rosnay Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-05-03 16:00:00
Date(s) :
2026-04-12 2026-04-23 2026-05-03 2026-05-16 2026-06-05 2026-06-13
Rencontres et anecdotes sur les espèces d’oiseaux d’eau qui fréquentent la Brenne pour y nicher.
Venez rencontrer les nombreuses espèces d’oiseaux d’eau qui fréquentent la Brenne à la belle saison, pour y nicher. Votre guide tiendra une longue vue à votre disposition et vous fournira toutes les explications, et anecdotes en rapport avec les espèces observées. 5 .
Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
English :
Encounters and anecdotes about the species of waterfowl that nest in the Brenne.
