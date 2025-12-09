Observation des oiseaux d’eau à Foucault

Rosnay Indre

5

Début : Vendredi 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-05-03 16:00:00

2026-04-12 2026-04-23 2026-05-03 2026-05-16 2026-06-05 2026-06-13

Rencontres et anecdotes sur les espèces d’oiseaux d’eau qui fréquentent la Brenne pour y nicher.

Venez rencontrer les nombreuses espèces d’oiseaux d’eau qui fréquentent la Brenne à la belle saison, pour y nicher. Votre guide tiendra une longue vue à votre disposition et vous fournira toutes les explications, et anecdotes en rapport avec les espèces observées. 5 .

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

Encounters and anecdotes about the species of waterfowl that nest in the Brenne.

