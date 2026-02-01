Observation des oiseaux d’hiver Bruère-Allichamps

Observation des oiseaux d’hiver

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Début : 2026-02-18 09:30:00

fin : 2026-03-08 11:30:00

2026-02-18 2026-02-25 2026-03-01 2026-03-08

Venez découvrir le cortège d’espèces venues d’ailleurs pour passer l’hiver dans le bocage de Noirlac Tarins des aulnes, Grosbecs casse-noyaux et Pinsons du Nord seront peut-être du rendez-vous.

Lorsque nous pensons aux oiseaux migrateurs, nous avons tous en tête les oies, les grues et les hirondelles. Mais savez-vous que la France accueille aussi bon nombre de ces voyageurs ?

Tout comme les hirondelles qui passent l’hiver en Afrique, l’ENS du Bocage de Noirlac accueille lui aussi un cortège d’espèces venues y passer la basse saison Tarin des aulnes, Grosbec casse-noyau et Pinson du Nord ne sont que quelques exemples de cette diversité.

Venez les découvrir ! .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

Come and discover the procession of species that have come from other parts of the world to spend the winter in the bocage of Noirlac: Alder Tarins, Northern Grosbeaks and Northern Finches may well be among them.

