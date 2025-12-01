Observation des oiseaux du bois des 5 Tailles Parking des Cinq Tailles Thumeries

Observation des oiseaux du bois des 5 Tailles

Parking des Cinq Tailles 56 rue Emile Zola Thumeries Nord

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 11:30:00

2025-12-14

Le froid arrive. Grives mauvis, litorne, musicienne, pinsons du Nord sont présents en forêt, sur les bassins, fuyant le froid du grand nord. Harles, Garrots et nettes rousses peuvent s’observer.

English :

Cold weather arrives. Wood thrushes, bitterns, music thrushes and northern finches are present in the forest and on the ponds, fleeing the cold of the far north. Mergansers, goldeneyes and red-breasted nuthatches can also be seen.

German :

Die Kälte kommt. Schwarzdrosseln, Litoraldrosseln, Singdrosseln und Bergfinken sind in den Wäldern und auf den Teichen anzutreffen und fliehen vor der Kälte des hohen Nordens. Säger, Drosselrohrsänger und Rotdrosseln können beobachtet werden.

Italiano :

Arriva il freddo. Nella foresta e negli stagni si possono osservare Mauvis, Litorne, Tordi bottacci e Fringuelli boreali, che fuggono dal freddo dell’estremo nord. Si possono vedere anche merli acquaioli, beccacce d’oro e picchi muratori.

Espanol :

Llega el frío. Zorzales comunes, avetoros, zorzales alpinos y pinzones vulgares se dejan ver en el bosque y en los estanques, huyendo del frío del lejano norte. También se pueden ver esmerejones, patos reales y trepadores pechirrojos.

