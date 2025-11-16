Observation des oiseaux du bois des Cinq Tailles Parking des Cinq Tailles Thumeries

Observation des oiseaux du bois des Cinq Tailles

Parking des Cinq Tailles 56 rue Emile Zola Thumeries Nord

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 11:30:00

2025-11-16

Les feuilles tombent ce qui permet d’observer sittelles torchepot, bouvreuils pivoine, tarins des Aulnes et rouges-gorges familiers. Les hivernants sont déjà installés fuligules milouin et morillon, sarcelles d’hiver et souchets.

Parking des Cinq Tailles 56 rue Emile Zola Thumeries 59239 Nord Hauts-de-France +33 6 77 56 75 01 nature.vie.thum@gmail.com

English :

As the leaves fall, we can observe nuthatches, bullfinches, alder tarins and familiar robins. The wintering birds have already settled in: scaup, teal and shoveler.

German :

Die Blätter fallen, so dass man Kleiber, Pfingstgimpel, Erlenzeisige und vertraute Rotkehlchen beobachten kann. Die Wintergäste haben sich bereits niedergelassen: Tafel- und Reiherente, Krickente und Löffelente.

Italiano :

Con la caduta delle foglie, si possono vedere i beccaccini, i ciuffolotti, i tarabusini e i familiari pettirossi. Gli uccelli svernanti si sono già insediati: la moretta, l’alzavola e il mestolone.

Espanol :

A medida que caen las hojas, se pueden ver trepadores, camachuelos, tarabillas alpinas y los familiares petirrojos. Las aves invernantes ya se han instalado: pato silbón, cerceta pardilla y pato cuchara.

