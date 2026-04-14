Observation des oiseaux du jardin, Jardin pédagogique de Sarcelles, Sarcelles

Observation des oiseaux du jardin Samedi 6 juin, 14h00 Jardin pédagogique de Sarcelles Val-d’Oise

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Observer les oiseaux du jardin

Apprenez à regarder, à voir, à écouter et à apprécier les oiseaux du jardin pédagogique de Sarcelles. Prenez le temps d’observer leurs gestes, leurs couleurs et leurs chants, leurs formes, et découvrons ensemble les espèces qui peuplent nos jardins.

Animation gratuite, ouverte à tous les âges, pour s’émerveiller en prenant le temps de voir la nature.

Jardin pédagogique de Sarcelles 15 impasse des pilliers, 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France 0647603817 http://www.inventerre.org https://www.instagram.com/inventerre_sarcelles/;https://www.facebook.com/inventerre Le jardin pédagogique de Sarcelles est un espace de nature et de découverte ouvert à tous, situé au cœur de Sarcelles Village. Véritable îlot de fraîcheur et de verdure, ce jardin urbain de 3 000 m² offre un cadre agréable, arboré et propice à la détente comme à l’apprentissage.

Pensé comme un lieu de sensibilisation à l’environnement, il accueille des animations, visites thématiques et ateliers à destination des groupes scolaires, périscolaires, associations, centres sociaux et du grand public.

Organisé par thèmes, le jardin abrite près de 500 espèces végétales ainsi qu’une vingtaine d’espèces d’arbres. On y découvre également un rucher, une mare, des lapins et divers supports pédagogiques favorisant l’observation et la compréhension de la biodiversité.

Une dizaine de parcelles individuelles sont entretenues par des habitants bénévoles, contribuant à faire de ce lieu un espace vivant, participatif et ancré dans la vie locale. Gratuit et ouvert à tous et à tous âges:

15 Impasse des Piliers, 95200 Sarcelles

(10 minutes de marche de la Gare de Sarcelles Saint-Brice)

En voitures:

De nombreuses places de parkings gratuites à proximités

En transport en commun:

TRAIN: Transilien Ligne H – Gare de Sarcelles Saint-Brice

BUS: Place de Verdun (268 ou 368)​

Place du Souvenir Français (269)

Théodore Bullier (133)

Atelier d’observation des oiseaux du jardin

©Réhane Clochard