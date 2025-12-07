Observation des oiseaux en hiver Châteaudun

Observation des oiseaux en hiver

En compagnie de bénévoles ornithologues, apprenez à reconnaître les oiseaux présents à la mangeoire, mais aussi comment les nourrir en hiver. Venez quand vous le souhaitez entre 14h et 17h.

Rendez-vous à l’observatoire du Bois des Gâts Châteaudun (quartier Saint Jean en ville basse) sur la plage horaire de 14h à 17h.

Dans le bois, prendre l’allée principale pendant 800m, l’observatoire est sur la droite.

Animation gratuite. Accessible à tous, sans inscription.

Se munir de chaussures et de vêtements adaptés. Venez avec des jumelles si vous en avez.

L’animation sera annulée en cas de très mauvais temps.

Animaux de compagnie non acceptés. .

Bois des Gâts Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 30 96 96 asso@eln28.org

English :

In the company of birdwatching volunteers, learn how to recognize the birds at the feeder, and how to feed them in winter. Come along anytime between 2pm and 5pm.

