Observation des oiseaux en hivers par Eure-et-Loir Nature

Mainvilliers Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

Date(s) :

2026-02-01

En compagnie de bénévoles ornithologues, apprenez à reconnaître les oiseaux présent à la mangeoire, mais aussi comment les nourrir en hiver.

Animation gratuite, sans inscription, accessible à tous. Prenez des chaussures et vêtements adaptés, jumelles conseillées. RDV à l’observatoire de Seresville à Mainvilliers. Au bout de la rue des Vignes, à Seresville, sur la commune de Mainvilliers, se garer devant le panneau du sentier nature et prendre le chemin de terre qui part sur la droite jusqu’à rentrer dans le bois. Un panneau indique l’observatoire. Annulé en cas de mauvais temps. Animaux de compagnie non acceptés. .

Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 30 96 96 asso@eln28.org

English :

In the company of birdwatching volunteers, learn to recognize the birds at the feeder, and how to feed them in winter.

