Observation des oiseaux migrateurs Bavans

Observation des oiseaux migrateurs

Fort du Mont-Bart Bavans Doubs

Début : 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-28 11:00:00

2026-03-28

Le retour des oiseaux migrateurs annonce l’arrivée du printemps. Nous vous invitons, depuis le sommet du fort, à lever les yeux au ciel pour saisir au vol le passage de différentes espèces.

Animation sous réserve d’une météo favorable proposée par le groupe local de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) du Pays de Montbéliard. .

Fort du Mont-Bart Bavans 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

