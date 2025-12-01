Observation des oiseaux migrateurs de la Réserve Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont

Observation des oiseaux migrateurs de la Réserve Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont dimanche 14 décembre 2025.

Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Mac Gowan Road Sainte-Marie-du-Mont Manche

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 12:00:00

2025-12-14

Venez découvrir le milieu fascinant de la tourbière de la Sangsurière et de l’Adriennerie et observer les plantes et les animaux qui y vivent en automne. Réservation obligatoire. .

Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Mac Gowan Road Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

