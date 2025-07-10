Observation des oiseaux Rue de Tariec Saint-Pabu

Observation des oiseaux Rue de Tariec Saint-Pabu jeudi 10 juillet 2025.

Observation des oiseaux

Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 14:00:00

fin : 2025-08-02 16:00:00

Date(s) :

2025-07-10 2025-07-25 2025-08-02 2025-08-08 2025-08-13 2025-08-21 2025-09-19

A la rencontre des oiseaux, les yeux dans les jumelles.

Les oiseaux marins et de rivage qui peuplent le littoral de Saint-Pabu et les rives de l’Aber-Benoît offrent un spectacle fascinant pour les amateurs de nature et de biodiversité. Apprenez à reconnaître les différentes espèces, écoutez leurs chants mélodieux et plongez dans leur univers mystérieux.

Tout public.

Prévoir des bottes et des jumelles, la Maison des Abers pourra vous prêter des jumelles si besoin.

Lieu de RDV Maison des Abers .

Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne

