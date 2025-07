Observation des rapaces Le Port

dimanche 3 août 2025

Observation des rapaces

Massif des 3 seigneurs Le Port Ariège

Tarif : 10 EUR

Tarif réduit

adhérents

Date :

Dimanche 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Randonnée dans le massif des 3 seigneurs de niveau intermédiaire (500m de dénivelé) avec de longues pauses pour l’observation des oiseaux (rapaces en particulier) avec jumelles et longue vue

Massif des 3 seigneurs Le Port 09320 Ariège Occitanie +33 6 28 26 06 32 henri.zara@laposte.net

English :

Intermediate-level hike in the 3 Seigneurs massif (500m ascent) with long breaks for birdwatching (especially birds of prey) using binoculars and spotting scopes

German :

Mittelschwere Wanderung durch das Massif des 3 seigneurs (500 m Höhenunterschied) mit langen Pausen zur Vogelbeobachtung (vor allem Raubvögel) mit Fernglas und Spektiv

Italiano :

Passeggiata di livello intermedio nel massiccio dei 3 seigneurs (500 m di dislivello) con lunghe pause per il birdwatching (rapaci in particolare) con binocoli e cannocchiali

Espanol :

Paseo de nivel intermedio por el macizo de los 3 Señores (500 m de ascensión) con largas pausas para la observación de aves (rapaces en particular) con prismáticos y catalejos

