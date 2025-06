Observation des vautours Gypaète barbus Nant 2 juillet 2025 07:00

Aveyron

Observation des vautours Gypaète barbus Direction Trèves Nant Aveyron

Gratuit

Début : 2025-07-02

fin : 2025-07-09

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-18

2025-07-25

En la présence d’un animateur de la LPO Grands Causses, venez observer les jeunes Gypaètes barbus réintroduits en 2025 dans les gorges du Trévezel.

9h30-12h30

Dans les gorges du Trevezel,entre Cantobre et le Hameau des Plos nous appeler pour connaître l’endroit exact .

Direction Trèves

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 61 40

English :

In the presence of an LPO Grands Causses guide, come and observe the young Bearded Vultures reintroduced in 2025 in the Trévezel gorges.

German :

Beobachten Sie in Anwesenheit eines Betreuers des LPO Grands Causses die jungen Bartgeier, die 2025 in den Schluchten des Trévezel wieder angesiedelt werden sollen.

Italiano :

In presenza di una guida dell’LPO Grands Causses, venite a osservare i giovani gipeti reintrodotti nel 2025 nelle gole del Trévezel.

Espanol :

En presencia de un guía del LPO Grands Causses, venga a observar a los jóvenes quebrantahuesos reintroducidos en 2025 en las gargantas del Trévezel.

