Observation d’oiseaux au bord de l’Erdre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-10 09:30 – 12:30

Gratuit : non Tarif adulte 12 € / tarif enfant 8 € Tarif adulte 12 € / tarif enfant 8 € Sur inscription : contact@latelier-lucide.fr Tout public, Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Découvrez les oiseaux communs de l’Erdre et du Gesvres.Nous en profiterons pour apprendre à mieux identifier les oiseaux par leurs silhouettes, leurs couleurs et leurs chants. Cette balade sera l’occasion d’échanger les actions possibles pour aider à protéger les oiseaux. Jumelles en prêt possible

Nantes Nord Nantes 44300