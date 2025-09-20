Observation du ciel au lac de Virieu-le-Grand Virieu-le-Grand

Observation du ciel au lac de Virieu-le-Grand

Lac de Virieu-le-Grand Virieu-le-Grand Ain

Début : 2025-09-20 20:45:00

2025-09-20

Venez vous installer au bord du lac de Virieu-le-Grand pour contempler le ciel nocturne qui s’ouvrira doucement comme un grand livre d’histoires.

Lac de Virieu-le-Grand Virieu-le-Grand 01510 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 07 24 92 patrimoine@ccbugeysud.com

English :

Come and settle down by the lake at Virieu-le-Grand to gaze at the night sky, which will slowly open up like a big storybook.

German :

Machen Sie es sich am Ufer des Sees von Virieu-le-Grand gemütlich und betrachten Sie den Nachthimmel, der sich langsam wie ein großes Buch voller Geschichten öffnen wird.

Italiano :

Venite a sedervi sulle rive del lago Virieu-le-Grand e a contemplare il cielo notturno che si apre lentamente come un grande libro di storie.

Espanol :

Venga a sentarse a orillas del lago Virieu-le-Grand y contemple el cielo nocturno mientras se abre lentamente como un gran libro de cuentos.

