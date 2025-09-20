Observation du ciel d’automne Mouilleron-Saint-Germain

Observation du ciel d’automne Mouilleron-Saint-Germain samedi 20 septembre 2025.

Observation du ciel d’automne

Mouilleron-Saint-Germain Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 21:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

A partir de 21h00 au bois du Rocher, Colline des Moulins, observation du ciel d’automne

Informations au 06 62 03 48 71 ou largeteauastroclub@gmail.com .

Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire +33 6 62 03 48 71 largeteauastroclub@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Observation du ciel d’automne Mouilleron-Saint-Germain a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin