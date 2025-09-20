Observation du ciel d’automne Mouilleron-Saint-Germain
Observation du ciel d’automne Mouilleron-Saint-Germain samedi 20 septembre 2025.
Observation du ciel d’automne
Mouilleron-Saint-Germain Vendée
Début : 2025-09-20 21:00:00
2025-09-20
A partir de 21h00 au bois du Rocher, Colline des Moulins, observation du ciel d’automne
Informations au 06 62 03 48 71 ou largeteauastroclub@gmail.com .
Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire +33 6 62 03 48 71 largeteauastroclub@gmail.com
