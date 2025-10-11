Observation du ciel École Chabestan Die
Observation du ciel École Chabestan Die samedi 11 octobre 2025.
Observation du ciel
École Chabestan City stade Chabestan Die Drôme
Début : 2025-10-11 20:00:00
fin : 2025-10-11 21:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Cosmodyssey vous invite à passer un moment privilégié sous le ciel diois.
École Chabestan City stade Chabestan Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes communication@mairie-die.fr
English :
Cosmodyssey invites you to spend a special moment under the Diois sky.
German :
Cosmodyssey lädt Sie ein, einen besonderen Moment unter dem Himmel von Diois zu verbringen.
Italiano :
Cosmodyssey vi invita a trascorrere un momento speciale sotto il cielo di Diois.
Espanol :
Cosmodyssey le invita a pasar un momento especial bajo el cielo de Diois.
