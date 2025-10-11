Observation du ciel École Chabestan Die

Observation du ciel École Chabestan Die samedi 11 octobre 2025.

Observation du ciel

École Chabestan City stade Chabestan Die Drôme

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11 21:00:00

2025-10-11

Cosmodyssey vous invite à passer un moment privilégié sous le ciel diois.

École Chabestan City stade Chabestan Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes communication@mairie-die.fr

English :

Cosmodyssey invites you to spend a special moment under the Diois sky.

German :

Cosmodyssey lädt Sie ein, einen besonderen Moment unter dem Himmel von Diois zu verbringen.

Italiano :

Cosmodyssey vi invita a trascorrere un momento speciale sotto il cielo di Diois.

Espanol :

Cosmodyssey le invita a pasar un momento especial bajo el cielo de Diois.

