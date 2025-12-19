Observation du ciel nocturne, Rue de Ranrouêt Herbignac

Observation du ciel nocturne

Rue de Ranrouêt Château de Ranrouêt Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 23:30:00

Date(s) :

2026-01-23 2026-02-06 2026-03-27

Observation du ciel étoilé aux côtés d’astronomes passionnés. .

Rue de Ranrouêt Château de Ranrouêt Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 briere.etoilee@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Observation du ciel nocturne Herbignac a été mis à jour le 2025-12-19 par ADT44