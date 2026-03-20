Observation du milieu marin Port de l’Aber Wrac’h Landéda

Observation du milieu marin

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 15:00:00

fin : 2026-04-23 16:45:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-06 2026-04-07 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-27 2026-04-29 2026-04-30

Embarquez pour 1h45 d’aventure au coeur de la vie marine, au départ du port de l’Aber Wrac’h, aux côtés de votre skipper, guide biologiste passionné. Cap sur Paluden, l’îlot de la Malouine et Stagadon pour explorer des écosystèmes côtiers riches et préservés.

Au fil des marées et des saisons, partez à la rencontre de la faune et de la flore sauvage qui nous entoure (phoques gris, des oiseaux marins et des herbiers sous-marins.) Une sortie immersive, ludique et instructive, idéale pour les familles et les amoureux de la nature. .

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 76 59 52 90

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English : Observation du milieu marin

L’événement Observation du milieu marin Landéda a été mis à jour le 2026-03-17 par OT PAYS DES ABERS