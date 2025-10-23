Observation du soleil Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Observation du soleil Médiathèque Floresca Guépin Nantes jeudi 23 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-23 14:00 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

En partenariat avec le Planétarium de NantesVenez observer le soleil en famille avec les instruments du Planétarium.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/