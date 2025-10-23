Observation du soleil Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Observation du soleil Médiathèque Floresca Guépin

Observation du soleil Médiathèque Floresca Guépin Nantes jeudi 23 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-23 14:00 –
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99 

En partenariat avec le Planétarium de NantesVenez observer le soleil en famille avec les instruments du Planétarium.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/