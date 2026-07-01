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Observation du soleil Accueil de loisirs Ogeu-les-Bains

vendredi 24 juillet 2026 · Accueil de loisirs · Ogeu-les-Bains

Observation du soleil Accueil de loisirs Ogeu-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Accueil de loisirs
Adresse
1 Rue des Écoles
Ville
64680 Ogeu-les-Bains
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Ogeu-les-Bains

Observation du soleil

Accueil de loisirs 1 Rue des Écoles Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24 20:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Un atelier d’observation du soleil avec l’association Frêne !
Ce sera l’occasion d’observer le soleil en toute sécurité grâce à un instrument dédié. Cette animation permettra de mieux connaitre l’étoile la plus proche quelle est son fonctionnement, sa taille, sa distance, sa masse… ? Que sont les taches sombres à sa surface et les volutes dans sa couronne ? Autant de questions qui trouveront des réponses auprès d’un intervenant spécialisé en astronomie. Ouvert à tous, et conseillé à partir de 7 ans. Et après l’atelier pique-nique tiré du sac !   .

Accueil de loisirs 1 Rue des Écoles Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 42 38 16  contact@lessources.org

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English : Observation du soleil

L’événement Observation du soleil Ogeu-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn