Observation du soleil Accueil de loisirs Ogeu-les-Bains

Informations pratiques

Ogeu-les-Bains

Observation du soleil

Accueil de loisirs 1 Rue des Écoles Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24 20:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Un atelier d’observation du soleil avec l’association Frêne !

Ce sera l’occasion d’observer le soleil en toute sécurité grâce à un instrument dédié. Cette animation permettra de mieux connaitre l’étoile la plus proche quelle est son fonctionnement, sa taille, sa distance, sa masse… ? Que sont les taches sombres à sa surface et les volutes dans sa couronne ? Autant de questions qui trouveront des réponses auprès d’un intervenant spécialisé en astronomie. Ouvert à tous, et conseillé à partir de 7 ans. Et après l’atelier pique-nique tiré du sac ! .

Accueil de loisirs 1 Rue des Écoles Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 42 38 16 contact@lessources.org

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English : Observation du soleil

L’événement Observation du soleil Ogeu-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn