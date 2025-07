Observation en pleine nature Le Doubs quand les espèces s’en mêlent Hameau d’Hôtelans Longwy-sur-le-Doubs

Hameau d’Hôtelans 3 Rue des 2 Croix Longwy-sur-le-Doubs Jura

Début : 2025-07-24 19:00:00

fin : 2025-07-24 20:30:00

2025-07-24

Le service environnement de la Plaine Jurassienne organise une animation en partenariat avec l’Association Dole Environnement et l’EPTB Saône et Doubs le jeudi 24 juillet de 19h à 20h30.

Les rivières au cours naturel sont des milieux vivants et changeants, abritant une biodiversité riche mais souvent méconnue. Cette animation vous invite à découvrir les espèces qui dépendent de ces milieux dynamiques, mais aussi celles, exotiques, qui s’y installent parfois au détriment des espèces locales. Guidés par des naturalistes, vous partirez en début de soirée pour une balade au fil du Doubs, à la découverte des équilibres naturels, des espèces venues d’ailleurs et des enjeux liés à la biodiversité. .

Hameau d’Hôtelans 3 Rue des 2 Croix Longwy-sur-le-Doubs 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 81 70 22 environnement@cc-laplaine-jurassienne.com

