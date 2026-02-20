Observation et baguage sur une mangeoire à Fougerolles

Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Début : 2026-03-07 07:30:00

fin : 2026-03-07 18:30:00

2026-03-07

Dans le cadre d’un suivi scientifique des populations d’oiseaux locaux hivernants (programme SPOL mangeoire en lien avec le Muséum national), vous avez la possibilité de venir assister à une opération de baguage, mais aussi d’apprendre à reconnaître les oiseaux observés.

Places limitées afin d’éviter un afflux trop important de personnes pouvant perturber les oiseaux. Heure et lieu de RDV à Fougerolles précisés lors de l’inscription via florian.lepaul@laposte.net ou au 06 45 71 83 40. Repas tiré du sac, prévoir les bottes ! Session s’étalant sur toute la journée installation des filets au levé du jour, baguage toute la journée (prévoir le pique-nique), fermeture des filets à la tombée de la nuit. .

Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 71 83 40 florian.lepaul@laposte.net

