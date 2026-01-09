Observation et baguage sur une mangeoire à Rougemont Rougemont
Observation et baguage sur une mangeoire à Rougemont Rougemont mercredi 11 février 2026.
Rougemont Doubs
Début : 2026-02-11 09:00:00
fin : 2026-02-11 17:00:00
2026-02-11
Venez observer et apprendre à reconnaître les oiseaux hivernants de nos jardins, avec un spécialiste et bagueur ornithologique !
Places limitées afin d’éviter un afflux trop important de personnes pouvant perturber les oiseaux. Permanence prévue de 9 h à 17 h. Lieu de RDV à Rougemont précisé lors de l’inscription au 03 81 80 27 66 (prévoir repas tiré du sac si présence en journée complète). .
Rougemont 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 27 66
