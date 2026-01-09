Observation et écoute des oiseaux du début du printemps autour d’Avanne-Aveney Avanne-Aveney

Observation et écoute des oiseaux du début du printemps autour d’Avanne-Aveney

Au mois de mars, il y a encore peu de feuilles sur les arbres et la plupart des oiseaux migrateurs ne sont pas encore arrivés, ce qui peut grandement faciliter l’identification visuelle et sonore des oiseaux communs de notre région. Sortie adaptée aux ornithos novices et débutants.

RDV à 8 h 30 sur le parking du complexe sportif d’Avanne-Aveney. Retour prévu pour midi. Inscription via gl.besancon@lpo.fr (attention, places limitées). Apportez vos jumelles et des vêtements adaptés à la météo. .

