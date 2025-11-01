Observation libre de la Chaîne du Mont Canigou Chapelle Notre Dame du Château, montée Notre Dame du Château Allauch
Samedi 1er novembre 2025.
16h conférence Le Canigo s’invite en Provence
17h15 Observation du mont Canigou. Chapelle Notre Dame du Château, montée Notre Dame du Château Allauch
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Le Mont Canigou visible d’Allauch
Deux fois par an, un spectacle incroyable se déroule lors du coucher du soleil le Mont Canigou, situé à plus de 260 km se retrouve en alignement du soleil, et le massif des Pyrénées se découpe alors en ombre chinoise. .
Chapelle Notre Dame du Château, montée Notre Dame du Château Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
The Mount Canigou visible from Allauch
Der Mont Canigou von Allauch aus sichtbar
Il monte Canigou visibile da Allauch
Monte Canigou visible desde Allauch
