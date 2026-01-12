Observation libre de la Chaîne du Mont Canigou Chapelle Notre Dame du Château, montée Notre Dame du Château Allauch

Observation libre de la Chaîne du Mont Canigou

Dimanche 8 février 2026.

16h30 conférence Le Canigou s’invite en Provence

17h45 Observation du mont Canigou. Chapelle Notre Dame du Château, montée Notre Dame du Château Chapelle Notre Dame du Château Allauch Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Le Mont Canigou visible d’Allauch

Deux fois par an, un spectacle incroyable se déroule lors du coucher du soleil le Mont Canigou, situé à plus de 260 km se retrouve en alignement du soleil, et le massif des Pyrénées se découpe alors en ombre chinoise. .

Chapelle Notre Dame du Château, montée Notre Dame du Château Chapelle Notre Dame du Château Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

The Mount Canigou visible from Allauch

