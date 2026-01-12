Observation libre de la Chaîne du Mont Canigou Chapelle Notre Dame du Château, montée Notre Dame du Château Allauch
Observation libre de la Chaîne du Mont Canigou Chapelle Notre Dame du Château, montée Notre Dame du Château Allauch dimanche 8 février 2026.
Observation libre de la Chaîne du Mont Canigou
Dimanche 8 février 2026.
16h30 conférence Le Canigou s’invite en Provence
17h45 Observation du mont Canigou. Chapelle Notre Dame du Château, montée Notre Dame du Château Chapelle Notre Dame du Château Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Le Mont Canigou visible d’Allauch
Deux fois par an, un spectacle incroyable se déroule lors du coucher du soleil le Mont Canigou, situé à plus de 260 km se retrouve en alignement du soleil, et le massif des Pyrénées se découpe alors en ombre chinoise. .
Chapelle Notre Dame du Château, montée Notre Dame du Château Chapelle Notre Dame du Château Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Mount Canigou visible from Allauch
L’événement Observation libre de la Chaîne du Mont Canigou Allauch a été mis à jour le 2026-01-09 par Maison du Tourisme d’Allauch