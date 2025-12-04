Observation nocturne des mammifères vosgiens

1 quartier Schweitershoff D218 Niederhaslach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-04 18:00:00

fin : 2025-12-04 20:00:00

Date(s) :

2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18

Envie d’observer les mammifères locaux ? Équipés d’une caméra thermique, vous pourrez observer en toute discrétion la faune locale. Qu’il pleuve, vente ou neige, des comportements uniques sont observables !

Envie d’observer les mammifères locaux ?

Chaque Jeudi soir, nous partons équipés d’une caméra thermique afin d’observer en toute discrétion la faune locale.

Qu’il pleuve, vente ou neige, des comportements uniques sont observables !

Affut d’une à deux heures selon la motivation de tous.

D’autres créneaux sont possible à la demande pour groupe déjà constitué d’au moins 5 personnes. .

1 quartier Schweitershoff D218 Niederhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 6 28 34 40 28 nature.and.voiceless@gmail.com

English :

Want to observe local mammals? Equipped with a thermal camera, you’ll be able to observe the local fauna with complete discretion. Whether it’s raining, windy or snowing, you’ll be able to observe unique behaviors!

L’événement Observation nocturne des mammifères vosgiens Niederhaslach a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig