Observation nocturne des ratons-laveurs Wissembourg
Route de la Pépinière Wissembourg Bas-Rhin
Début : Lundi 2025-12-01 17:00:00
fin : 2025-12-01 20:00:00
2025-12-01
À la tombée de la nuit, installez-vous en sous-bois pour observer, via caméra thermique, une petite famille de 5 à 8 ratons-laveurs. Sur inscription.
Route de la Pépinière Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 28 34 40 28 nature.and.voiceless@gmail.com
English :
At dusk, settle down in the undergrowth to observe a small family of 5 to 8 raccoons via thermal camera. Registration required.
