Observation nocturne des ratons-laveurs Wissembourg

Observation nocturne des ratons-laveurs

À la tombée de la nuit, installez-vous en sous-bois pour observer, via caméra thermique, une petite famille de 5 à 8 ratons-laveurs. Sur inscription.

Route de la Pépinière Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est

English :

At dusk, settle down in the undergrowth to observe a small family of 5 to 8 raccoons via thermal camera. Registration required.

